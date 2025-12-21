В Самарской области нашли четырех пропавших детей

Трое девочек и мальчик, пропавшие под Самарой, найдены. Накануне они ушли на прогулку и не вернулись, СК возбудил дело об убийстве. Обнаружили пропавших в местном храме: некоторые СМИ утверждают, что дети провели там всю ночь, а другие — что они пришли туда лишь утром, а ночевали в заброшенном доме. По информации МВД, противоправных действий против несовершеннолетних не совершалось. Как отмечает Baza, одна из девочек раньше уже сбегала из дома из-за того, что ее родители «выпивают».