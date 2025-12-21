На новом оборудовании омские врачи выполнили уже 1600 исследований за текущий год

1600 исследований было выполнено с начала 2025 года на гибких эндоскопах для обследования брюшной полости в отделении эндоскопии МСЧ № 4. О внушительном количестве проведенных диагностических процедур отчитались в минздраве Омской области.
Новейшие аппараты для проведения исследований и манипуляций в верхних отделах желудочно-кишечного тракта были получены отделением эндоскопии МСЧ № 4 рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Омской области». Современное оборудование значительно упростило работу врача-эндоскописта по сравнению с аппаратами предыдущего поколения, которые находились в этом учреждении.
Данные аппараты позволяют медицинским сестрам участвовать в процессе обследования и наблюдать за изображением на экране, что исключает необходимость постоянного направления со стороны врача, а также своевременно видеть, когда необходимо открывать щипцы для взятия биологического материала. Визуальный и технический процесс проведения исследований значительно облегчает отличная цветопередача, увеличение изображения, возможность делать фотографии и видеозаписи при необходимости.