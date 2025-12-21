Животноводство на убой: В магазинах Молдовы молоко становится недоступным, а у селян его покупают по цене ниже пива

Раньше для большинства жителей сел начинать свой день с кружки свежего коровьего молока было привычным делом, сейчас ситуация абсолютно иная. Коров в селах становится все меньше и большинство покупают молоко теперь в магазинах.
«Раньше коров в селе было больше, еще пару лет назад было около 10, а сейчас только 3 осталось, больше нет. Некому пасти их, да и негде. Почти всю землю забрали, некуда их выводить. Почти все продали, а кому-то пришлось зарубить», — рассказал журналистам «КонтрНовостей» на «Первом в Молдове» Вячеслав — житель села Рассвет, Страшенского района.
Селяне жалуются, что только 1 вакцина для коровы стоит 500 леев, а вызов ветеринара — 700 леев. При этом, цены на домашнее молоко — мизерные.
«Цены, по которым мы продаем молочку, очень низкие. Сейчас бутылка воды дороже молока домашнего. Как так? Пол литра пива, например, 18 лей стоит, а домашнее молоко по 10 лей целую тару продают, разве это нормально?».