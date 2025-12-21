Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Животноводство на убой: В магазинах Молдовы молоко становится недоступным, а у селян его покупают по цене ниже пива

1 вакцина для коровы стоит 500 леев, а вызов ветеринара — 700 леев, при этом, цены на домашнее молоко — мизерные [видео]

Источник: Комсомольская правда

Раньше для большинства жителей сел начинать свой день с кружки свежего коровьего молока было привычным делом, сейчас ситуация абсолютно иная. Коров в селах становится все меньше и большинство покупают молоко теперь в магазинах.

«Раньше коров в селе было больше, еще пару лет назад было около 10, а сейчас только 3 осталось, больше нет. Некому пасти их, да и негде. Почти всю землю забрали, некуда их выводить. Почти все продали, а кому-то пришлось зарубить», — рассказал журналистам «КонтрНовостей» на «Первом в Молдове» Вячеслав — житель села Рассвет, Страшенского района.

Селяне жалуются, что только 1 вакцина для коровы стоит 500 леев, а вызов ветеринара — 700 леев. При этом, цены на домашнее молоко — мизерные.

«Цены, по которым мы продаем молочку, очень низкие. Сейчас бутылка воды дороже молока домашнего. Как так? Пол литра пива, например, 18 лей стоит, а домашнее молоко по 10 лей целую тару продают, разве это нормально?».