Животноводство на убой: В магазинах Молдовы молоко становится недоступным, а у селян его покупают по цене ниже пива

«Раньше коров в селе было больше, еще пару лет назад было около 10, а сейчас только 3 осталось, больше нет. Некому пасти их, да и негде. Почти всю землю забрали, некуда их выводить. Почти все продали, а кому-то пришлось зарубить», — рассказал журналистам «КонтрНовостей» на «Первом в Молдове» Вячеслав — житель села Рассвет, Страшенского района.