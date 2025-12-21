«Вода стала чище — теперь цвета шампанского». Белорусы пожаловались на качество воды из-под крана

Качество воды из-под крана периодически вызывает нарекания белорусов. Как решают проблему рассказали в сюжете на ОНТ.
В соцсетях журналисты наткнулись на просьбу о помощи из Витебской области. Ролик в популярной соцсети ТикТок опубликовали жители агрогородка Зароново.
— Девять лет мы уже боремся с водой, — сетуют сельчане на видео и демонстрируют текущую из-под крана «рыжую» воду.
Вопрос некачественной воды, как говорят местные жители, затянулся на годы. И уверяют, что вода, текущая из-под крана, даже технические непригодна и «убивает» бытовую технику.
— У меня за девять лет «ушло» три стиральные машины. Дождевую воду собираем, чтобы пользоваться, — делится местная жительница Татьяна Габелева.
Местные власти пообещали решить проблему с водой до нового года. Фото: стоп-кадр | видео соцсети.
Женщина уверена, что проблема началась, когда в агрогородке поставили железо-очистную станцию. Сейчас местные власти все-таки дали надежду, что проблема решится до нового года.
— Они сейчас там ведут работы. Вода стала чище — теперь цвета шампанского, — уточняет белоруска.
К слову, за качество воды в Беларуси отвечают местные водоканалы. Но только до ввода в дом. Дальше качество воды может измениться из-за состояния труб, они — на контроле обслуживающей организации. В Минске — 15 артезианских скважин, качество воды в них проверяют ежедневно. Состав воды зависит от грунта. Влияет на ее качество и глубина источника.
