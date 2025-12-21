«Вода стала чище — теперь цвета шампанского». Белорусы пожаловались на качество воды из-под крана

К слову, за качество воды в Беларуси отвечают местные водоканалы. Но только до ввода в дом. Дальше качество воды может измениться из-за состояния труб, они — на контроле обслуживающей организации. В Минске — 15 артезианских скважин, качество воды в них проверяют ежедневно. Состав воды зависит от грунта. Влияет на ее качество и глубина источника.