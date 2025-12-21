Путин рассказал, что смотрел в прямом эфире послание Лукашенко

«Спасибо, что приехали (в Петербург — ред.) Смотрел в прямом эфире ваше выступление. Глубокое, как в таких случаях говорят, сбалансированное, разностороннее. И по внешним делам, и по внутренним. С удовольствием и интересом слушал», — сказал Путин на встрече с Лукашенко.