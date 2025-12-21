Путин рассказал, что смотрел в прямом эфире послание Лукашенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал белорусскому коллеге Александру Лукашенко, что смотрел в прямом эфире его послание, по словам российского лидера, оно было глубокое и сбалансированное.
«Спасибо, что приехали (в Петербург — ред.) Смотрел в прямом эфире ваше выступление. Глубокое, как в таких случаях говорят, сбалансированное, разностороннее. И по внешним делам, и по внутренним. С удовольствием и интересом слушал», — сказал Путин на встрече с Лукашенко.
Путин в воскресенье и понедельник работает в Санкт-Петербурге, где пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета и ставшая уже традиционной неформальная предновогодняя встреча лидеров СНГ.