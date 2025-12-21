Глава ГАИ Башкирии обратился к водителям из-за плохой погоды

Глава ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям из-за ухудшения погодных условий. В регионе ожидаются перепады температуры, мокрый снег, заносы, сильный боковой ветер и гололедица.
Водителей попросили воздержаться от опасных маневров и не превышать скорость. Пешеходам порекомендовали аккуратнее переходить дороге и не оставлять без внимания детей.
Попавшим в трудную ситуацию рекомендуют звонить по телефонам: 8 (347) 235−84−02, 233−27−31.
