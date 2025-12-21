Более 10 тысяч нижегородских домов получили газ в 2025 году

С начала 2025 года газ пришел в 10 400 домов Нижегородской области. Работы по бесплатной догазификации проводят специалисты компании «Газпром газораспределение Нижний Новгород» при поддержке регионального правительства.
Только за этот год газовые сети бесплатно подвели к границам еще 7 500 земельных участков. Если считать с момента старта программы догазификации в 2021 году, то от нижегородцев поступило уже 40,5 тысячи заявок. На сегодняшний день 36 тысяч из них полностью исполнены. Это значит, что газовые трубы уже доведены до границ участков жителей. Всего же в регионе созданы технические условия для подключения 41 тысячи частных домов.
Стать участником программы социальной газификации просто. Подать заявку жители области могут через «Госуслуги», в МФЦ «Мои документы» или на сайте Единого оператора газификации.