Более 10 тысяч нижегородских домов получили газ в 2025 году

Только за этот год газовые сети бесплатно подвели к границам еще 7 500 земельных участков. Если считать с момента старта программы догазификации в 2021 году, то от нижегородцев поступило уже 40,5 тысячи заявок. На сегодняшний день 36 тысяч из них полностью исполнены. Это значит, что газовые трубы уже доведены до границ участков жителей. Всего же в регионе созданы технические условия для подключения 41 тысячи частных домов.