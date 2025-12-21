Ричмонд
В российско-белорусских отношениях почти нет острых вопросов, заявил Путин

Путин: в российско-белорусских отношениях почти нет острых вопросов.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Фактически никаких вопросов, требующих внимания на высшем уровне, в российско-белорусских отношениях почти нет, сообщил президент России Владимир Путин.

«И, конечно, по нашим двусторонним вопросам (поговорим — ред.) Хотя правительства работают между собой очень плотно… Фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет. Но тем не менее всегда находится то, о чем нужно поговорить», — сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

