Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным

Лукашенко заявил о паре вопросов отношений с РФ, которые надо обсудить с Путиным.

Источник: © РИА Новости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что есть один-два вопроса двусторонних отношений, которые надо обсудить на уровне президентов.

«Мы с вами в Бишкеке договорились, что не будем перегружаться практическими вопросам двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного. Правительства неплохо работают. Мы как договорились, если уже что-то не решат, тогда наверх пускай вытаскивают вопросы, таких один-два вопроса, которые надо согласовать», — отметил Лукашенко.

В целом, по его словам, стороны реализовывают все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества, до экономики.

«Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили», — заявил Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше