Многодетный отец из Кировской области получил орден «Родительская слава»

«Награду получил многодетный отец из Лузы Игорь Тютрин, который один воспитывает пятерых детей после смерти супруги. Он работает водителем в пожарной части, а свободное время проводит с детьми — занимается спортом, зимой катается на лыжах, летом мечтает выехать всей семьей на рыбалку. Его пример показывает, насколько важны ответственность, забота и крепкие семейные связи», — говорится в сообщении.