Mercedes 2025 года выпуска за $125 тысяч изъят у литовца на границе с Беларусью

В Беларусь не позволили въехать литовцу на премиальном «Мерседесе». Подробности рассказали в польской погранслужбе, пишет av.by.
Так, гражданин Литвы по пути из Польши в Беларусь на «Мерседес-Бенц» 2025 года выпуска был задержан в польском погранпункте «Тересполь» («Брест» с белорусской стороны).
Путешествие литовца остановили из-за того, что премиальное авто оказалось в розыске.
— Машину стоимостью 450 тысяч злотых (около 125 тысяч долларов в эквиваленте) передали в полицию Тересполя для дальнейшего расследования, — прокомментировали в пресс-службе польского пограничного ведомства.
Машину отправили на стоянку, а 44-летнего водителя задержали.
