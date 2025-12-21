Самое большое количество ханукальных свечей занесут в Книгу рекордов России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Самое большое количество зажженных ханукальных свечей в Мемориальной синагоге на Поклонной горе занесут в Книгу рекордов России, организатором выступает Российский еврейский конгресс (РЕК), сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
«Во время праздника Ханука РЕК впервые провел грандиозный ханукальный фестиваль “Рекорд света” в воскресенье в Мемориальной синагоге Москвы. Мы установили новый рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей — 2,7 тысячи, и это будет занесено в Книгу рекордов России. Ледяную ханукию перед зданием Мемориальной синагоги зажгли раввины разных направлений иудаизма, представленных в России», — рассказали агентству организаторы фестиваля.
По словам представителей РЕК, из-за трагедии в австралийском Сиднее во время церемонии зажигания ханукальных свечей, фестиваль приобретает особый символизм.
«Здесь прошло торжественное зажигание восьмой ханукальной свечи. Все желающие участвовать в этой акции смогли присоединиться онлайн. Особенно важно, чтобы свет Хануки стал знаком солидарности, взаимной поддержки и веры на фоне преступлений и угроз против евреев в разных странах», — рассказали РИА Новости в РЕК.
«Рекорд Света» — благотворительный фестиваль: все собранные средства будут направлены на поддержку образовательных программ для детей. В рамках фестиваля для детей и их родителей проведут мастер-классы, музыкальные номера, лепку ханукий из глины и другие мероприятия.