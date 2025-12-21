В Госдуме предложили пересмотреть лимит на подарки учителям

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Лимит на стоимость подарков учителям до трех тысяч рублей нужно пересмотреть, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Как гласит буква закона, подарки до трех тысяч рублей учителям разрешены, чтобы впоследствии не возникало вопроса, лучше, конечно, чек сохранить. Однако я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена. Соответствующий законопроект сейчас находится в разработке», — рассказала она.
Парламентарий пояснила, что лимит был уместен в начале 2000-х, когда норму только ввели. Сейчас, по ее мнению, это требование устарело и не отвечает экономическим реалиям.