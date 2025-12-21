Российских пилотов трое суток не выпускают из аэропорта Туниса

Власти Туниса уже третьи сутки удерживают в аэропорту экипаж вертолета Ми-26, состоящий из российских и белорусских летчиков, без официальных обвинений и объяснений причин. У них изъяли паспорта, из-за чего они не могут покинуть зону прилета. Борт выполнял гуманитарные и грузовые рейсы для ООН и следовал из Ливии в Алжир с технической посадкой для дозаправки.