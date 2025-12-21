Ричмонд
Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и Путину

Лукашенко сказал, что жизнь не дает расслабиться.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и президенту России Владимиру Путину, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Мы сообщали, что 21 декабря Александр Лукашенко вылетел в Россию, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Переговоры лидеров Беларуси и России начались около 16.00 по минскому времени. Встретившись с Путиным, Лукашенко обратил внимание, что накануне прошла прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным», а сам он провел Всебелорусское народное собрание. Однако добавил, что расслабиться не получается.

— Вы провели прямую линию, я — ВНС. Наверное, мы основные мероприятия закончили, уже можно как-то расслабиться. Ничего подобного, — заявил он.

Также Лукашенко заметил, что оба президента остаются в тонусе.

— Жизнь не дает нам особенно расслабиться. Может, и хорошо, что мы в тонусе, — констатировал белорусский президент.

В свою очередь российский лидер рассказал, что смотрел выступление Лукашенко на ВНС в прямом эфире. Путин назвал Послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту глубоким и сбалансированным.

— Оно было глубоким, разносторонним и сбалансированным. И по внешним делам, и по внутренним — со всех сторон посмотрели все проблемы, — прокомментировал президент России.

Путин также подчеркнул, что слушал выступление Лукашенко с огромным интересом. И поблагодарил за высокую оценку качества российско-белорусских отношений.

— Я обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание, — заключил глава России.

И мы писали, что белорусский президент принял кадровые решения по судьям в Беларуси.

Также новогодняя игрушка с собакой Лукашенко Умкой появилась в Беларуси: «Мимимиметр сейчас зашкалит».

