Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и президенту России Владимиру Путину, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Мы сообщали, что 21 декабря Александр Лукашенко вылетел в Россию, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.
Переговоры лидеров Беларуси и России начались около 16.00 по минскому времени. Встретившись с Путиным, Лукашенко обратил внимание, что накануне прошла прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным», а сам он провел Всебелорусское народное собрание. Однако добавил, что расслабиться не получается.
— Вы провели прямую линию, я — ВНС. Наверное, мы основные мероприятия закончили, уже можно как-то расслабиться. Ничего подобного, — заявил он.
Также Лукашенко заметил, что оба президента остаются в тонусе.
— Жизнь не дает нам особенно расслабиться. Может, и хорошо, что мы в тонусе, — констатировал белорусский президент.
В свою очередь российский лидер рассказал, что смотрел выступление Лукашенко на ВНС в прямом эфире. Путин назвал Послание Лукашенко белорусскому народу и парламенту глубоким и сбалансированным.
— Оно было глубоким, разносторонним и сбалансированным. И по внешним делам, и по внутренним — со всех сторон посмотрели все проблемы, — прокомментировал президент России.
Путин также подчеркнул, что слушал выступление Лукашенко с огромным интересом. И поблагодарил за высокую оценку качества российско-белорусских отношений.
— Я обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России и о наших отношениях. Уверен, что и в России многие на это обратили внимание, — заключил глава России.
