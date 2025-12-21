Лукашенко заявил, что жизнь не дает расслабиться ему и Путину

Переговоры лидеров Беларуси и России начались около 16.00 по минскому времени. Встретившись с Путиным, Лукашенко обратил внимание, что накануне прошла прямая линия «Итоги года с Владимиром Путиным», а сам он провел Всебелорусское народное собрание. Однако добавил, что расслабиться не получается.