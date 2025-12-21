Поезд Боли в аэропорт Кишинева из центра столицы — уже не шутка: Министр инфраструктуры замахнулся даже на метро — нет предела абсурду

«Мы подписали контракт. Станция Ревака уже есть. Мы начинаем проектирование. Первоначально поезд с Кишиневского железнодорожного вокзала будет приходить в Реваку. Аэропорт закупит два современных автобуса и будет перевозить пассажиров между аэропортом и станцией для тех, кто хочет воспользоваться поездом. 9 минут до центра. Я проверил этот участок», — сказал Боля.
Министр обижается на пользователей сети, которые смеются над прожектами правительства.
«Шутки здесь неуместны: это одно из обязательств. Аэропорт уже не маленький, ни такси, ни троллейбус не справляются. 6 миллионов пассажиров — это очень много. Министерство должно построить железнодорожную ветку до аэропорта или метро, если оно есть».