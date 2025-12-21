Два пожилых омича из одного района Омской области погибли в зоне проведения СВО

Печальными новостями поделились сотрудники администрации Колосовского района на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Похороны героически погибших на СВО Михаила Тропылина и Александра Медведева прошли 19 и 21 декабря.
«Уважаемые земляки! 19 декабря 2025 года, в селе Кутырлы, у здания сельского Дома культуры, состоялось прощание с участником специальной военной операции на Украине, нашим земляком Тропылиным Михаилом Петровичем, погибшим при исполнении воинского долга», — говорилось в некрологе, опубликованном в минувшую пятницу.
Спустя всего один день, на странице администрации Колосовского района, появился еще один некролог:
«Уважаемые земляки! Сегодня, 21 декабря 2025 года, в деревне Аникино, по адресу улица Центральная, дом 19, состоялось прощание с участником специальной военной операции на Украине, нашим земляком Медведевым Александром Геннадьевичем, погибшим при исполнении воинского долга».
Фото: официальная страница администрации Колосовского района vk.com/public194016146.
В печальной информации не приведены данные о погибших воинах — кем они работали, когда погибли и сколько им было лет. Однако, судя по опубликованным в некрологе фотографиям видно, что героически павшие на поле боя колосовцы были возрастными мужчинами.
Редакция «КП в Омске» выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Тропылина и Александра Медведева.