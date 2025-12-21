Ричмонд
В Башкирии от смерти спасают от гибели орлана-белохвоста

Птица находится в реабилитационном центре «Пин и Пуф».

Источник: Комсомольская правда

В Чишминском районе Башкирии обнаружили взрослого орлана-белохвоста в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в «Пин и Пуф».

По предоставленным данным, лапы и крылья птицы в данный момент не функционируют, а в конечностях отсутствует чувствительность. В реабилитационном центре предположили, что орлан находится в таком состоянии уже давно.

— Пока что в силу его состояния возможно только принудительное кормление, — отметили в «Пин и Пуф».

Кроме того, в центре отметили, что на лечении сейчас находятся две подобные птицы.

