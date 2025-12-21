Ричмонд
Католики Минско-Могилевской архиепархии получили особое разрешение на 26 декабря и 2 января

Часть католиков Беларуси получила особое разрешение на 26 декабря и 2 января, сообщает сайт Минско-Могилевской архиепархии.

Оно касается возможности не воздерживаться от употребления мясных блюд в указанные даты после Рождества у католиков, которое отмечается 25 декабря 2025 года, и после Нового года 1 января 2026-го.

По Кодексу канонического права «О днях покаяния» во все пятницы года, когда на них не выпадают торжества, верующим надлежит воздерживаться от употребления блюд из мяса. Но глава Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский освободил паству архиепархии и всех верующих, кто будет на ее территории, от этой обязанности 26 декабря и 2 января. Сделал это митрополит на основании канона 87 § 1 и 1251 Кодекса.

Верующим при этом надо помолиться любой молитвой в интенции Святого Отца.