Католики Минско-Могилевской архиепархии получили особое разрешение на 26 декабря и 2 января

По Кодексу канонического права «О днях покаяния» во все пятницы года, когда на них не выпадают торжества, верующим надлежит воздерживаться от употребления блюд из мяса. Но глава Конференции католических епископов в Беларуси Иосиф Станевский освободил паству архиепархии и всех верующих, кто будет на ее территории, от этой обязанности 26 декабря и 2 января. Сделал это митрополит на основании канона 87 § 1 и 1251 Кодекса.