Прокуратура выявила нарушения прав пассажиров при задержках рейсов в Сочи

Согласно результатам проверки прокуратуры, 6 июня и 8 августа 2025 года авиакомпания длительно задержала рейсы по маршрутам «Сочи — Санкт-Петербург» и «Сочи — Екатеринбург». Вместе с этим перевозчик не предоставил пассажирам прохладительные напитки, горячее питание и размещение в гостинице. Таким образом, он не исполнил требования федеральных авиационных правил.