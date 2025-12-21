Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях

По его словам, в каждой экспедиции всегда не хватает рабочих рук.
«Если человек воспринимает археологический туризм не только как обычный туризм, осмотр достопримечательностей, но и как погружение внутрь этих объектов, проводя раскопки, копая лопатой землю — мы только рады», — отметил собеседник.
Он добавил, что такие туристы уже приезжают на полуостров. Но главное в подобном активном отпуске — не простая физическая работа без результатов, а личный интерес.
«Возвращаясь к себе домой, они (туристы — ред.) рассказывают о том, что они увидели, и таким образом происходит популяризация нашей таинственной науки, которая требует очень большого внимания археологов», — рассказал археолог.
Он поделился, что в институте уже есть специалист, который получает гранты на поведение археологического туризма. По словам Майко, она получила несколько президентских дотаций на базе экспедиций совместно с Крымским федеральным университетом.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявили 79 новых объектов культурного и археологического наследия. Выданы задания на проведение работ по сохранению 43 объектов культурного наследия, а также 113 разрешений на проведение соответствующих работ.