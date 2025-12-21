Ричмонд
В Башкирии поймали женщину с поддельными правами

Фальшивые документы она получила еще шесть лет назад.

Источник: Комсомольская правда

В Бурзянском районе Башкирии поймали 43-летнюю женщину с поддельными правами. Об этом сообщили в ГАИ республики.

По предоставленным данным, инспекторы остановили автомобиль LADA Granta с 43-летней женщиной за рулем с поддельными правами. Женщина пояснила, что сделку по покупке подделки заключила еще в 2019 году, заплатив за это 70 тысяч рублей.

В отношении нарушительницы составили административные протоколы, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

