Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой

В первую очередь специалисты ведомства рекомендуют обращать внимание на аромат, упругость и цвет фруктов. Хороший мандарин будет равномерно окрашенным, а его кожура должна легко отделяться. При этом следует избегать плодов с признаками гнили, плесени, поврежденной кожурой и вмятинами.
«Полезные факты: хвостик с зелеными листьями не всегда говорит о свежести; чем светлее плод, тем кислее его мякоть», — рассказали в Роспотребнадзоре.
А также напомнили основные правила покупки: фрукты следует приобретать только в торговых точках, оборудованных стеллажами и имеющих вывеску с названием и часами работы. Продавец должен быть в санитарной одежде, с бейджиком, иметь медицинскую книжку и документы на продукцию. Сами же товары должны быть сертифицированы. Перед употреблением мандарины рекомендуется мыть.
«Почему мандарины полезны? Это низкокалорийные фрукты, богатые витаминами B, P, K, D и минералами (кальций, магний, калий). Они также являются отличным антидепрессантом! Вкус, цвет и аромат мандаринов создают праздничное настроение и помогают справиться с хандрой», — рассказали в ведомстве.