«На двое суток будут выселены из своих квартир все жители аварийного дома и крайнего подъезда соседнего дома». В Гомельском горисполкоме рассказали о начале демонтажа здания, где 17 декабря взорвался газ

В Гомельском горисполкоме 21 декабря состоялся брифинг, на котором власти города рассказали, что будут делать с аварийным домом № 3 по ул. Косарева, где днем 17 декабря взорвался газ и обрушились перекрытия двух этажей.
По информации горисполкома, подготовительные мероприятия для демонтажа здания полностью завершены (о том, как строилась семиметровая насыпь для техники возле дома, подробнее здесь). С 9 утра 22 декабря начнется перевозка и расстановка специализированной техники.
«Работы будут вестись в течение двух суток — до уровня пятого этажа», — отметили в сообщении, опубликованном в телеграм-канале председателя Гомельского горисполкома Владимира Привалова.
После этого проектные институты проведут комплексное обследование конструкций, по итогам которого и будет принято решение о дальнейшей судьбе подъезда, где взорвался газ и рухнули несколько перекрытий между этажами.
Что касается того, как будут проходить работы, то в горисполкоме рассказали, что на период демонтажа конструкций аварийного здания по улице Косарева, 3, жильцы 1-го и 2-го подъездов, а также жильцы 6-го подъезда дома № 5 по улице Косарева (соседний дом) будут временно выселены из квартир.
«Людям будет предоставлено временное жилье — мера связана с невозможностью точно спрогнозировать поведение панельных конструкций при демонтаже», — отмечается в сообщении горисполкома.
В мэрии Гомеля отметили, что ранее 29 жильцам 3-го подъезда дома № 3, где произошел взрыв газа, уже предоставили возможность разместиться в гостинице «Сож». Дополнительное внимание властей было уделено семьям с детьми.
Кстати, в Гомеле продолжаются работы в аварийном доме, где взорвался газ: «Жильцы забирают вещи из квартир, проводится опись имущества».
Мы писали, что днем 17 декабря МЧС сообщило о вспышке газа в многоэтажном доме в Гомеле: «Произошло обрушение плит перекрытия, ведется поиск пострадавших».
Кроме того, вот что произошло после обрушения перекрытий двух этажей в гомельской многоэтажке: «Живых людей под завалами не обнаружили, верхние этажи демонтируют».