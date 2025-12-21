«На двое суток будут выселены из своих квартир все жители аварийного дома и крайнего подъезда соседнего дома». В Гомельском горисполкоме рассказали о начале демонтажа здания, где 17 декабря взорвался газ

Что касается того, как будут проходить работы, то в горисполкоме рассказали, что на период демонтажа конструкций аварийного здания по улице Косарева, 3, жильцы 1-го и 2-го подъездов, а также жильцы 6-го подъезда дома № 5 по улице Косарева (соседний дом) будут временно выселены из квартир.