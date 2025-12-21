Ричмонд
До сентября 2026 года на улице Пугачева в Уфе достроят тротуары и склоны

Константин Паппе обозначил планы на будущее по благоустройству.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе намерены продолжить благоустройство улицы Пугачева. Об этом сообщил начальник Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации столицы Константина Паппе на брифинге муниципалитета.

По предоставленным данным, реконструкция закончится 1 сентября 2026 года. В планах достроить дублер со стороны склона и закончить обустройство тротуаров в сторону «Ленты» и строительство дорожки.

— У нас недостроено порядка 300 метров тротуара до «Ленты», — отметил он.

Чиновник отметил, что сроки достигнут с условием, что генподрядчик будет использовать то же самое количество техники и специалистов, что и в 2025 году.

