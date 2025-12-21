Достали уже 780: в Башкирии выросло число выловленных из озера утонувших овец

В Госкомитете по ЧС сообщили, что из озера Узень извлекли порядка 780 затонувших овец. Информацию опубликовали 21 декабря.
— Изначально хозяин отары сообщал, что возможно провалилось по лед и утонуло 200−300 голов, но на сегодняшний день уже извлечено 780 животных и работа продолжается, отметили в ведомстве.
Спасатели также сообщили, что во время работы увидели одну выжившую овцу, которая ходила по льду, ее вывели и передали хозяину.
Ранее власти Бирска сообщали, что в работах принимают участие 15 человек.