Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Достали уже 780: в Башкирии выросло число выловленных из озера утонувших овец

В Башкирии из озера достали 780 овец вместо двухста, одна выжила.

Источник: Комсомольская правда

В Госкомитете по ЧС сообщили, что из озера Узень извлекли порядка 780 затонувших овец. Информацию опубликовали 21 декабря.

— Изначально хозяин отары сообщал, что возможно провалилось по лед и утонуло 200−300 голов, но на сегодняшний день уже извлечено 780 животных и работа продолжается, отметили в ведомстве.

Спасатели также сообщили, что во время работы увидели одну выжившую овцу, которая ходила по льду, ее вывели и передали хозяину.

Ранее власти Бирска сообщали, что в работах принимают участие 15 человек. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.