Новогодние праздники съедают семейные бюджеты: В Молдове люди готовят на 150% больше, чем нужно, и большая часть еды оказывается в мусорном ведре — чего только не сделаешь с голодухи

В Молдове ежегодно выбрасывается столько еды, что её хватило бы накормить более миллиона человек, которые не могут позволить себе полноценное питание.
Во время праздников ситуация усугубляется: семьи тратят до 40−60% месячной зарплаты на праздничный стол, готовя на 150% больше, чем нужно, и большая часть еды оказывается в мусоре.
По оценкам экономиста Вячеслава Ионицэ, ежегодная пищевая потеря достигает около 180 тысяч тонн: домохозяйства выбрасывают 45%, производство — 20%, переработка — 21%, торговля — 14%.
Стоимость выброшенной еды в 2025 году составит почти 20 млрд леев. Эксперт подчёркивает, что проблема не в традициях, а в чрезмерном потреблении.