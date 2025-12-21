В Ростовской области в столкновении трех автомобилей пострадали три человека

На дороге Неклиновского района Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, мусоровоза и пассажирского автобуса. В результате аварии травмы получили три человека.
В ГАИ области сообщили, что инцидент случился 21 декабря примерно в 14:13 на трассе «с. Самбек — п. Матвеев-Курган». По предварительной информации ведомства, 33-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис», следовавший в сторону посёлка Матвеев-Курган, не соблюл безопасную дистанцию и совершил столкновение с большегрузом «КАМАЗ».
После первого удара легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом марки «ГАЗ». им управлял 61-летний водитель, он следовал по маршруту «с. Покровское — г. Ростов-на-Дону». На момент аварии в его салоне находились девять пассажиров, которым, по предварительным данным, не потребовалась госпитализация.
В результате происшествия с травмами были доставлены в медицинское учреждение водитель «Хендай Солярис», его 33-летний пассажир, а также водитель автобуса.
В настоящее время сотрудники полиции детально устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего ДТП. Расследование продолжается.
