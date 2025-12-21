В Ростовской области в столкновении трех автомобилей пострадали три человека

После первого удара легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом марки «ГАЗ». им управлял 61-летний водитель, он следовал по маршруту «с. Покровское — г. Ростов-на-Дону». На момент аварии в его салоне находились девять пассажиров, которым, по предварительным данным, не потребовалась госпитализация.