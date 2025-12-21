Ричмонд
«Новые постельные принадлежности, одежда и обувь для взрослых и детей, столовая утварь». Красный крест просит помощи для жителей дома в Гомеле, где произошел взрыв газа и торец которого разберут

Красный крест объявил о сборе помощи жителям аварийного дома в Гомеле.

Источник: Комсомольская правда

Объявлен сбор средств для гомельчан, чье имущество пострадало от взрыва газа в доме № 3 по улице Косарева днем 17 декабря, сообщает телеграм-канал «Гомельщина официально».

Волонтеры областной организации Красного Креста работают с жильцами дома, знают, что нужно каждой конкретной семье и будут оказывать адресную поддержку тем, кто в ней нуждается.

В гомельское отделения Красного Креста можно принести одеяла, подушки, полотенца, одежду и обувь для взрослых и детей, кухонную посуду: сковородки, кастрюли, тарелки, столовые приборы и другое.

Волонтеры обращают внимание, что вещи должны быть новые.

Что касается денежной помощи, то реквизиты указаны в телеграм-канале, пометка «ЧС Косарева» обязательна.

Кстати, в Гомельском горисполкоме рассказали о начале демонтажа здания, где 17 декабря взорвался газ: «На двое суток будут выселены из своих квартир все жители аварийного дома и крайнего подъезда соседнего дома».

Кроме того, с 9 утра 22 декабря начнутся работы по демонтажу конструкций подъезда, где произошел взрыв, для это возле аварийного дома в экстренном порядке возвели семиметровую насыпь для работы техники.

До этого жильцов попросили забрать вещи из квартир, провели опись имущества.

Мы писали, что днем 17 декабря МЧС сообщило о вспышке газа в многоэтажном доме в Гомеле: «Произошло обрушение плит перекрытия, ведется поиск пострадавших».