Прокуратура и полиция проверяют приют в Ростовской области из-за гибели питомцев

В Ростовской области органы прокуратуры и полиции организовали проверки в связи с информацией о массовой гибели животных в приюте. Соответствующие заявления сделали пресс-службы ведомств.
Инцидент стал известен после сообщения зоозащитников, которые 21 декабря обнаружили в одном из приютов региона множество погибших животных, по их данным, более 300. Часть питомцев, как сообщается, выжила, но находится в тяжелом состоянии.
Прокуратура региона сообщила, что организовала проверку сведений о ненадлежащем содержании животных в приюте, расположенном в Аксайском районе. Надзорное ведомство изучает соблюдение требований федерального законодательства. По итогам этой работы будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, взят на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.
В свою очередь, в полиции подтвердили, что в дежурную часть Отдела МВД России по Аксайскому району поступило сообщение о факте жестокого обращения с животными. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место происшествия. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Ее результаты станут основанием для принятия процессуального решения в рамках закона.
