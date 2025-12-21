Прокуратура и полиция проверяют приют в Ростовской области из-за гибели питомцев

В свою очередь, в полиции подтвердили, что в дежурную часть Отдела МВД России по Аксайскому району поступило сообщение о факте жестокого обращения с животными. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место происшествия. В настоящее время проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося. Ее результаты станут основанием для принятия процессуального решения в рамках закона.