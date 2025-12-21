Ричмонд
На Дальнем Востоке запустят первый тихоокеанский круиз

В следующем году на Дальнем Востоке стартует новейшая тихоокеанская круизная линия России.

В 2026 году на Дальнем Востоке стартует первый после пандемии тихоокеанский круиз, который будет организован резидентом преференциального режима «Курильские острова РФ» (КОРФ). Об этом заявили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Для реализации проекта будет задействован современный дизель-электроход длиной свыше 200 метров — лайнер «Астория Нова», который будет ходить под флагом РФ.

Маршрут круиза начнётся во Владивостоке, пройдёт через Сахалин (порт Корсаков) и Курильские острова (Итуруп и Кунашир) и завершится в Петропавловске-Камчатском.

На обратном пути лайнер посетит Командорские острова. В 2027 году в программу также планируют добавить Магадан, Николаевск-на-Амуре и Шантарские острова.

«Создание компании на Курилах позволяет не только запустить долгожданный круизный проект, но и впервые открыть острова для массового туризма. Статус резидента КОРФ даёт нам 20-летние инвестиционные льготы, что обеспечит высокий уровень сервиса и эффективную реализацию проекта», — отметили в пресс-службе АО «Рускруиз».

На борту «Астории Нова» пассажирам будут доступны 8 тематических ресторанов и баров, концертный зал на 1 тыс. мест, спа-комплекс, фитнес-центр, открытый бассейн и другие удобства, соответствующие стандартам пятизвёздочного отеля.

«Судно станет плавучей гостиницей, а каждая остановка — уникальным путешествием с насыщенной экскурсионной программой. Это принципиально новый туристический продукт для нашей страны», — рассказал гендиректор ООО «Интермарин круиз ферри менеджмент» Игорь Глухов.

По оценкам, новая линия обеспечит до 40 тыс. пассажиров в год для порта Владивостока и до 20 тыс. для Петропавловска-Камчатского.

«Проект направлен на раскрытие туристического потенциала Дальнего Востока — Приморья, Сахалина, Курил и Камчатки. Увеличение пассажиропотока также станет катализатором модернизации портовой инфраструктуры всего региона», — заявил генеральный директор «Росморпорта» Сергей Пылин.

В сентябре РФ предложила Китаю запустить трансграничные маршруты.

