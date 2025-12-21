На Дальнем Востоке запустят первый тихоокеанский круиз

В 2026 году на Дальнем Востоке стартует первый после пандемии тихоокеанский круиз, который будет организован резидентом преференциального режима «Курильские острова РФ» (КОРФ). Об этом заявили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).