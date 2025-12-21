Журналисты нашли в Израиле сбежавшего с Украины бизнесмена Миндича

В Израиле журналисты обнаружили покинувшего Украину бизнесмена Тимура Миндича, который фигурирует в делах о коррупции в энергетическом секторе и находится под санкциями. В частности, корреспондент издания «Украинская правда» подтвердил, что его коллеги смогли документально подтвердить пребывание предпринимателя на территории Израиля и засняли его на видео.
— Нашли бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики и в отношении которого ввели санкции, в Израиле, — говорится в материале.
Журналист пообещал раскрыть больше подробностей позднее, передает Life.ru.
19 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в отношении Миндича возбудили еще одно уголовное дело — по статье о государственной измене.
18 декабря детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов предположил, что высшее руководство страны может быть представлено в качестве фигурантов коррупционного дела Миндича.
Согласно данным бюро, бизнесмен решил незаконно обогатиться с помощью организации преступлений в различных сферах украинской экономики, используя военное положение и дружеские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Миндич проводил «преступную деятельность» при участии бывшего министра обороны страны Рустема Умерова.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.