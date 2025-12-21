Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналисты нашли в Израиле сбежавшего с Украины бизнесмена Миндича

В Израиле журналисты обнаружили покинувшего Украину бизнесмена Тимура Миндича, который фигурирует в делах о коррупции в энергетическом секторе и находится под санкциями. В частности, корреспондент издания «Украинская правда» подтвердил, что его коллеги смогли документально подтвердить пребывание предпринимателя на территории Израиля и засняли его на видео.

В Израиле журналисты обнаружили покинувшего Украину бизнесмена Тимура Миндича, который фигурирует в делах о коррупции в энергетическом секторе и находится под санкциями. В частности, корреспондент издания «Украинская правда» подтвердил, что его коллеги смогли документально подтвердить пребывание предпринимателя на территории Израиля и засняли его на видео.

— Нашли бизнесмена Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции в сфере энергетики и в отношении которого ввели санкции, в Израиле, — говорится в материале.

Журналист пообещал раскрыть больше подробностей позднее, передает Life.ru.

19 декабря депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в отношении Миндича возбудили еще одно уголовное дело — по статье о государственной измене.

18 декабря детектив Национального антикоррупционного бюро Украины Руслан Магамедрасулов предположил, что высшее руководство страны может быть представлено в качестве фигурантов коррупционного дела Миндича.

Согласно данным бюро, бизнесмен решил незаконно обогатиться с помощью организации преступлений в различных сферах украинской экономики, используя военное положение и дружеские отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Миндич проводил «преступную деятельность» при участии бывшего министра обороны страны Рустема Умерова.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше