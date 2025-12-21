Зарплата водителей такси выросла до полумиллиона рублей

Новички водители имеют заработок в 120 — 150 тысяч рублей, заявил Еговцев.
Зарплата водителя такси на пике сезона может достигать суммы в 450−500 тысяч рублей. Об этом заявил основатель таксопарка Станислав Еговцев.
«В нашем таксопарке 20% водителей стабильно получают от 250 до 400 тысяч рублей в месяц. Но самое удивительное произошло на пике сезона — в ноябре-декабре некоторые водители достигли доходов в размере 450−500 тысяч рублей», — заявил Станислав Еговцев. Его слова приводит «Российская газета». Владелец таксопарка отметил, что такие высокие заработки получают водители тарифов «комфорт плюс».
По его словам, ключевые условия, обеспечивающие высокий результат лучшим водителям, на самом деле несложны, однако требуют строгой дисциплины и тщательного планирования. Лидирующие водители выходят на линию в периоды наибольшего спроса — преимущественно в ранние часы с 5:00 до 12:00 и вечером с 16:00 до 00:00. Как отметил эксперт, при таком графике опытный таксист способен зарабатывать за неделю от 60 до 90 тысяч рублей.
Помимо этого он ответил, что новички в первые месяцы работы имеют заработок около 120−150 тысяч рублей. А спустя три-четыре месяца сумма может достичь и 200 тысяч рублей.
В декабре водители «Яндекс Такси» в ряде городов РФ пытались организовать забастовку, добиваясь снижения комиссии агрегаторов и повышения минимальной стоимости поездки, однако акция не привела к заметным перебоям в работе сервисов. Тогда представители рынка уже отмечали, что в крупных городах таксисты способны зарабатывать более 200 тысяч рублей в месяц, а отдельные самозанятые в Москве к лету выбирают лимит выручки в 2,4 млн рублей.