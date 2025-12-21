Зарплата водителей такси выросла до полумиллиона рублей

По его словам, ключевые условия, обеспечивающие высокий результат лучшим водителям, на самом деле несложны, однако требуют строгой дисциплины и тщательного планирования. Лидирующие водители выходят на линию в периоды наибольшего спроса — преимущественно в ранние часы с 5:00 до 12:00 и вечером с 16:00 до 00:00. Как отметил эксперт, при таком графике опытный таксист способен зарабатывать за неделю от 60 до 90 тысяч рублей.