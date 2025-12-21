Более 9 тысяч жителей освобождённых территорий в ДНР получили российское гражданство

Ранее стало известно, что французы выбились в лидеры по количеству полученных российских паспортов в нынешнем году. В 2025 российское гражданство приобрёл 71 человек, из них 6 — несовершеннолетние. Почти половина новых граждан (32 человека) родилась во Франции. Их возраст составляет от 8 до 87 лет. Значительно меньше паспортов получили выходцы из США (6 человек) и Германии (5 человек), которые следуют за Францией в этом рейтинге.