Более 9 тысяч жителей освобождённых территорий в ДНР получили российское гражданство

«Среди них и семеро эвакуированных в этом месяце жителей Северска, Серебрянки, Звановки, Переездного», — рассказал Пушилин.
Глава ДНР лично передал им документы. Церемония вручения проходила совместно с министром внутренних дел республики Павлом Гищенко. Эвакуацию этих людей в условиях непрерывных атак украинских БПЛА осуществили подразделения российских вооружённых сил.
Как подчеркнул Пушилин, эти люди на протяжении долгих лет были вынуждены буквально выживать, укрываясь от постоянных обстрелов в подвальных помещениях. Со слов пострадавших, даже такая необходимая потребность, как добыча воды, была сопряжена со смертельным риском из-за вражеских дронов, которые целенаправленно охотились на гражданское население.
В настоящее время в пункте временного размещения им всем обеспечены необходимые условия. Начался процесс оформления полагающихся выплат, включая пенсии и пособия. Кроме того, глава республики дал поручение организовать углублённый медицинский осмотр и обеспечить очками тех, кто имеет проблемы со зрением.
Ранее стало известно, что французы выбились в лидеры по количеству полученных российских паспортов в нынешнем году. В 2025 российское гражданство приобрёл 71 человек, из них 6 — несовершеннолетние. Почти половина новых граждан (32 человека) родилась во Франции. Их возраст составляет от 8 до 87 лет. Значительно меньше паспортов получили выходцы из США (6 человек) и Германии (5 человек), которые следуют за Францией в этом рейтинге.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.