News1: Южная Корея проконсультировалась с Россией по теме КНДР

Правительство Южной Кореи провело закрытые переговоры с Россией, чтобы обсудить ситуацию с ядерной программой Северной Кореи. Об этом сообщает новостное агентство News1.
«Южная Корея и Россия недавно провели в Москве переговоры за закрытыми дверями по вопросам ядерной программы Северной Кореи и другим актуальным проблемам региональной безопасности», — говорится в публикации.
По информации агентства, представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи приехал в Москву и встретился с российским дипломатом Олегом Бурмистровым в закрытом формате. Это первые за долгое время подтвержденные контакты между ключевыми чиновниками России и Южной Кореи по вопросам Северной Кореи.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин упомянул Южную Корею на прямой линии 19 декабря, приведя ее в пример стран с самыми печальными демографическими показателями.