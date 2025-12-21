Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

News1: Южная Корея проконсультировалась с Россией по теме КНДР

Власти Южной Кореи обратились к России для обсуждения ядерной программы КНДР.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Южной Кореи провело закрытые переговоры с Россией, чтобы обсудить ситуацию с ядерной программой Северной Кореи. Об этом сообщает новостное агентство News1.

«Южная Корея и Россия недавно провели в Москве переговоры за закрытыми дверями по вопросам ядерной программы Северной Кореи и другим актуальным проблемам региональной безопасности», — говорится в публикации.

По информации агентства, представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи приехал в Москву и встретился с российским дипломатом Олегом Бурмистровым в закрытом формате. Это первые за долгое время подтвержденные контакты между ключевыми чиновниками России и Южной Кореи по вопросам Северной Кореи.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин упомянул Южную Корею на прямой линии 19 декабря, приведя ее в пример стран с самыми печальными демографическими показателями.