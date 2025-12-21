News1: Южная Корея проконсультировалась с Россией по теме КНДР

По информации агентства, представитель Министерства иностранных дел Южной Кореи приехал в Москву и встретился с российским дипломатом Олегом Бурмистровым в закрытом формате. Это первые за долгое время подтвержденные контакты между ключевыми чиновниками России и Южной Кореи по вопросам Северной Кореи.