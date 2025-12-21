Эндокринолог Сидорова назвала бесполезной чистку печени

При этом стоит помнишь, что травяные чаи бывают опасными. В них могут содержаться пирролизидиновые алкалоиды, которые оказывают токсическое действие и вредят клеткам печени. Взрослые люди, которые нечасто пьют такие напитки, вещества не будут опасны, но детям могут и навредить, пишет ОТР.