Эндокринолог Сидорова назвала бесполезной чистку печени

Эндокринолог-диетолог Юлия Сидорова развеяла мифы о необходимости чистить печень перед праздниками. По словам эксперта, эти манипуляции никак не отражаются на состоянии здоровья и не помогают организму.
— Печень без выходных перерабатывает все подряд, защищает от лишнего. Если вы не злоупотребляете алкоголем ежедневно и у вас нет хронических болезней, то несколько дней застолий печени не страшны, — прокомментировала Сидорова в беседе с Газета.ru.
А вот если возникает ситуация, что орган не справляется с нагрузкой, то тем более никакие чистки в домашних условиях не помогут. Нужно срочно отправляться к врачу.
— Курсы «гепатопротекторов» после каникул результата не дадут, — резюмировала эндокринолог.
Эксперт так же призвала не делать ставку на сорбенты в попытке восстановить печень, они созданы для пищевых отравлений или кишечных инфекций.
При этом, правильное питание может поддержать естественные процессы детоксикации организм. В беседе с aif.ru кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский посоветовал употреблять больше воды, добавить в рацион зеленый чай, листовую зелень, лимоны, овощи семейства крестоцветные — брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, брюссельская капуста.
При этом стоит помнишь, что травяные чаи бывают опасными. В них могут содержаться пирролизидиновые алкалоиды, которые оказывают токсическое действие и вредят клеткам печени. Взрослые люди, которые нечасто пьют такие напитки, вещества не будут опасны, но детям могут и навредить, пишет ОТР.