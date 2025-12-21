Die Welt: западные страны тайно ведут подготовку к кибератакам на Россию

Страны Запада скрытно ведут подготовку к кибератакам на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt, ссылаясь на хакеров, работающих на европейские власти.
«Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно заражая компьютеры в России вирусами», — говорится в статье.
В частности, сообщается о проведении учений в Центре передового опыта в сфере кибербезопасности НАТО в Эстонии, в ходе которых военных готовят к крупным операциям в цифровой среде, в числе целей — системы энергоснабжения. По данным источников, в 2025 году в центре провели два крупных учения.
«В одном из них — “Сомкнутые щиты” — вымышленное государство Берилия защищалось от кибератак со стороны Кримсонии. Вскоре после этого прошли учения “Скрещенные мечи” —с обратным сценарием: наступательные действия вместо обороны», — говорится в публикации.
Отметим, эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин считает, что европейские страны не располагают достаточными технологиями и кадровым потенциалом для масштабных кибератак на Россию, при этом Москва обладает широким спектром средств защиты.