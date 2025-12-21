Die Welt: западные страны тайно ведут подготовку к кибератакам на Россию

В частности, сообщается о проведении учений в Центре передового опыта в сфере кибербезопасности НАТО в Эстонии, в ходе которых военных готовят к крупным операциям в цифровой среде, в числе целей — системы энергоснабжения. По данным источников, в 2025 году в центре провели два крупных учения.