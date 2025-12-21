В Ростовской области за 12 млн рублей выставили на продажу черешневый сад

В Ростовской области появилось в продаже готовое агропредприятие — черешневый сад с техникой. Объект, расположенный в пригороде Новочеркасска, размещен на сайте объявлений «Авито». Общая стоимость бизнеса составляет 12 миллионов рублей.
В объявлении указывается, что площадь садовых насаждений занимает 8 гектаров. На них высажено порядка трех тысяч плодовых деревьев черешни разного возраста, от двух до пяти лет. Растения стабильно плодоносят. В комплект продажи также входит необходимый набор сельскохозяйственной техники: трактор МТЗ-82, дискатор для обработки почвы и опрыскиватель для защиты насаждений. Дополнительно в собственности покупателя окажется один свободный гектар земли, который можно использовать для расширения сада или реализации нового агропроекта.
По данным продавца, его окупаемость оценивается в 36 месяцев.
