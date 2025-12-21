Ричмонд
Bloomberg: США перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы

Американские войска перехватили третий нефтяной танкер у берегов Венесуэлы в рамках объявленной администрацией президента США блокады. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистов, военнослужащие остановили танкер Bella 1, находящийся под санкциями, который шел под флагом Панамы в Венесуэлу для загрузки нефти, передает агентство.

11 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия захватила танкер с нефтью у берегов Венесуэлы, отметив, что корабль стал самым большим из когда-либо задержанных. Он уточнил, что Вашингтон присвоит эту нефть.

12 декабря сенатор-республиканец Линдси Грэм* публично одобрил захват нефтяного танкера у берегов Венесуэлы американскими войсками и призвал использовать этот прецедент для воздействия на Россию. По словам политика, подобная модель действий «может быть легко перенесена на незаконный теневой танкерный флот» России.

18 декабря правительство Венесуэлы обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о проведении заседания по поводу «продолжающейся агрессии США».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

