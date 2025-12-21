В Тюмени резко вырастут цены на такси

Рост цен на такси в Тюмени ожидается с 22 декабря.
В Тюмени водители такси-частники с 22 декабря вводят повышенные «новогодние» цены на свои услуги. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из таксопарков.
«Частники решили ввести повышенные новогодние тарифы за полторы недели до праздника — с 22 декабря. В среднем, стоимость поездок на такси вырастет в городе на 200−300 рублей. Ближе к Новому году стоит ожидать второй волны повышения цен», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что речь идет именно о водителях-частниках, которые не сотрудничают с крупными агрегаторами такси. «Агрегаторы официально не объявляли о повышении цен на такси. При этом, фактически из-за плохой погоды и перебоев в работе мобильного интернета у них почти всегда действуют повышенные коэффициенты на поездки», — добавил инсайдер URA.RU.
Ранее агентство писало о том, что резкий рост цен на такси в Тюмени, который произошел в Тюмени 15 декабря, не связан с забастовкой водителей, анонсированной в ряде городов страны. Всему виной стала обстановка на дорогах из-за осадков и неопытность автомобилистов.