В Тюмени резко вырастут цены на такси

Он добавил, что речь идет именно о водителях-частниках, которые не сотрудничают с крупными агрегаторами такси. «Агрегаторы официально не объявляли о повышении цен на такси. При этом, фактически из-за плохой погоды и перебоев в работе мобильного интернета у них почти всегда действуют повышенные коэффициенты на поездки», — добавил инсайдер URA.RU.