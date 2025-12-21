Ричмонд
Белорусская делегация привезла в Санкт-Петербург подарок для Путина

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что белорусская делегация привезла в Санкт-Петербург картину для российского лидера Владимира Путина, информирует ТАСС.

Ранее она сообщала, что Президент Беларуси подарит коллеге из России в честь его дня рождения картину с видами Валаама.

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз. Потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России, для того чтобы ту масштабную, красивую, с белорусской душой, нарисованную специально для Президента России картину мы привезли», — сказала Эйсмонт в эфире Первого канала.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21−22 декабря находится с рабочим визитом в России для участия в саммите ЕАЭС и неформальной встрече глав государств — участников СНГ. -0-

