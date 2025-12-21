Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Привела сотни мест к банкротству: британский паб запретил чиновнице посещать заведение из-за повышения налогов

Паб в Британии запретил вход канцлеру казначейства из-за повышения налогов.

Источник: Комсомольская правда

В Британии один из пабов «Marsh Inn» запретил канцлеру казначейства страны Рейчел Ривз посещать заведение. Как сообщает издание Daily Mail, причиной стало катастрофическое повышение налогов, которые привели к упадку британской индустрии гостеприимства.

«Стремительный рост страховых взносов и повышение минимальной заработной платы, введенное госпожой Ривз, также способствовали тому, что сотни пабов оказались на грани банкротства», — говорится в материале.

При этом чиновница заявила, что не исключает дальнейшего повышения налогов в предстоящем году, несмотря на разрушительное воздействие прошлых решений.

Владелец «Marsh Inn» запретил Ривз посещать заведение, повесив внутри табличку с надписью «Запрещено присутствие депутатов от Лейбористской партии», представителем которой является чиновница.

Ранее KP.RU сообщал, что Британия подошла к грани банкротства, при которой все способы пополнения бюджета страны только усложняют ситуацию.