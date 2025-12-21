Привела сотни мест к банкротству: британский паб запретил чиновнице посещать заведение из-за повышения налогов

В Британии один из пабов «Marsh Inn» запретил канцлеру казначейства страны Рейчел Ривз посещать заведение. Как сообщает издание Daily Mail, причиной стало катастрофическое повышение налогов, которые привели к упадку британской индустрии гостеприимства.
«Стремительный рост страховых взносов и повышение минимальной заработной платы, введенное госпожой Ривз, также способствовали тому, что сотни пабов оказались на грани банкротства», — говорится в материале.
При этом чиновница заявила, что не исключает дальнейшего повышения налогов в предстоящем году, несмотря на разрушительное воздействие прошлых решений.
Владелец «Marsh Inn» запретил Ривз посещать заведение, повесив внутри табличку с надписью «Запрещено присутствие депутатов от Лейбористской партии», представителем которой является чиновница.
