Новогодняя атмосфера в Уфе: прошел тематический пробег ретроавтомобилей

Сегодня, 21 декабря, в столице Башкирии прошел новогодний пробег ретроавтомобилей. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в социальных сетях.
— Новогодняя атмосфера в Уфе. улицам города в сопровождении Дедов Морозов и Снегурочек проехали машины, украшенные праздничной атрибутикой, — написал мэр.
Глава муниципалитета поблагодарил организатором и участников за праздничное настроение.
