Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новогодняя атмосфера в Уфе: прошел тематический пробег ретроавтомобилей

Ратмир Мавлиев рассказал о пробеге ретроавтомобилей в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 21 декабря, в столице Башкирии прошел новогодний пробег ретроавтомобилей. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев в социальных сетях.

— Новогодняя атмосфера в Уфе. улицам города в сопровождении Дедов Морозов и Снегурочек проехали машины, украшенные праздничной атрибутикой, — написал мэр.

Глава муниципалитета поблагодарил организатором и участников за праздничное настроение.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.