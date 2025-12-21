Власть вынуждает людей тратить деньги, отложенные на похороны: Почему в Молдове количество граждан, получающих компенсации, сократилось вдвое

«За последние два года число домохозяйств, получающих компенсации на отопление, сократилось примерно на 145 тысяч из-за более строгих критериев», — заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару. По её словам, семья может быть исключена из программы даже в случае уязвимого статуса — если имеет, например, 4 тысячи леев дохода от банковских процентов или имущество, признанное «слишком ценным».
PAS не только почти вдвое сократила число получателей помощи, но и одновременно уменьшила размер самих компенсаций. Вместо поддержки в условиях роста тарифов людям предложили бюрократическую лотерею.
Социальная помощь всё больше превращается в инструмент отсечения, а не защиты.
