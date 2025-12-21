Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власть вынуждает людей тратить деньги, отложенные на похороны: Почему в Молдове количество граждан, получающих компенсации, сократилось вдвое

Социальная помощь всё больше превращается в инструмент отсечения, а не защиты.

Источник: Комсомольская правда

«За последние два года число домохозяйств, получающих компенсации на отопление, сократилось примерно на 145 тысяч из-за более строгих критериев», — заявила министр труда и социальной защиты Наталья Плугару. По её словам, семья может быть исключена из программы даже в случае уязвимого статуса — если имеет, например, 4 тысячи леев дохода от банковских процентов или имущество, признанное «слишком ценным».

PAS не только почти вдвое сократила число получателей помощи, но и одновременно уменьшила размер самих компенсаций. Вместо поддержки в условиях роста тарифов людям предложили бюрократическую лотерею.

Социальная помощь всё больше превращается в инструмент отсечения, а не защиты.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

По цене доступны только ветки: Люди боятся спрашивать цены на новогодние елки, чтобы давление не поднялось — что почем в Кишиневе.

Новый год без живой елки становится уже традицией в Молдове — слишком все дорого [фото, видео] (далее…).

«Самые ярые сторонники Майи Санду матерятся без остановки, говорят, что тех, кто её не поддерживает, нужно бить камнем по голове, расстреливать»: Почему в Молдове такие аккаунты с угрозами не блокируют в соцсетях.

Гражданский активист Влад Билецкий заявил о двойных стандартах в борьбе с языком ненависти в Молдове (далее…).

Путь из Кишинева в Одессу теперь занимает больше 10 часов: Как выехать из Молдовы на Украину — ситуация на границе.

Пограничная полиция рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Одесскую область (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше