Суд с Киркоровым, поедание свинки и обида на Лазарева: все о скандалах с Аленой Жигаловой

Телеведущая подчеркнула, что больше не намерена появляться у Жигаловой и «опускаться до подобного уровня». По ее словам, Алена нарушила все достигнутые ранее договоренности, а теперь в своих сообществах насмехается над ее поведением. «Человек обсуждает и оскорбляет меня в своих каналах. Это определенный уровень. Я туда спускаться не готова», — резюмировала Ксения.