Суд с Киркоровым, поедание свинки и обида на Лазарева: все о скандалах с Аленой Жигаловой

Алена Жигалова отмечает день рождения 22 декабря.
Алена Жигалова — журналист, автор и ведущая шоу «Алена, блин!». Свой путь в журналистике она начинала с газеты в Вологде, а сегодня берет интервью у ведущих звезд российской эстрады. Ее острые интервью и смелые поступки сделали ее популярной. 22 декабря Алене Жигаловой исполняется 45 лет. О ее жизни и главных скандалах — в материале URA.RU.
Как Алена Жигалова стала журналистом.
Алена Жигалова родилась 22 декабря 1982 года в Вологде. С детства она мечтала стать журналистом, вдохновляясь передачей Юлии Меньшовой «Я сама». В школьные годы Алена проявляла особый интерес к написанию сочинений, а также мечтала о личной встрече с Филиппом Киркоровым. Ради этого она посещала все его концерты, проходившие в Вологде.
В 15 лет Алена Жигалова начала работать корреспондентом в местной молодежной газете: проводила интервью и готовила репортажи с различных мероприятий. В этот же период ей выпала возможность сделать в Москве редкий репортаж с празднования дня рождения ее кумира — Филиппа Киркорова.
Сейчас Алена Жигалова ведет шоу «Алена, блин!».
«Посещала концерты, брала интервью, искала интересную информацию. Помню, привезла из Москвы большой репортаж о дне рождения Филиппа Киркорова с фотографиями с празднования, где были и Алла Пугачева, и Басков, и другие звезды. Главный редактор нашей маленькой провинциальной газеты был в шоке», — рассказывала Алена.
Окончив школу, Жигалова переехала в Санкт-Петербург, где поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Получив образование, она перебралась в Москву.
Со временем Алена обзавелась широким кругом знакомств в шоу-бизнесе и сотрудничала с рядом изданий, специализирующихся на освещении светской хроники. Помимо этого, она готовила репортажи с ключевых музыкальных мероприятий, среди которых конкурс молодых исполнителей «Новая волна», международный песенный конкурс «Евровидение» и фестиваль «Жара». В 2012 году Жигалова приступила к работе в издании Life.news.
На данный момент Алена Жигалова прежде всего известна как создатель и ведущая одного из самых цитируемых шоу — «Алена, блин!». В ее программе регулярно появляются многочисленные звезды, которые откровенно делятся личными историями, переживаниями и взглядами. При этом она неоднократно оказывалась в центре звездных конфликтов, снискав славу скандального журналиста.
Скандалы с Аленой Жигаловой.
Пьяное интервью Волочковой.
Волочкова выпила шампанское на интервью у Жигаловой.
Скандал разгорелся после выхода интервью Анастасии Волочковой у Алены Жигаловой в 2023 году. В ходе записи выпуска шоу «Алена, блин!» ведущая предложила балерине шампанское. В итоговую версию программы вошли откровенные высказывания артистки о ее сексуальных партнерах, детали личной жизни коллег, а также кадры с растяжкой Волочковой в ультракоротком платье, из-под которого было видно нижнее белье, пишет «Вокруг ТВ».
После публикации выпуска в социальных сетях на Жигалову обрушилась критика: пользователи обвинили ее в том, что она намеренно спровоцировала Волочкову на употребление алкоголя, зная о ее пристрастии к спиртному.
Отвечая на волну негодования, Жигалова подчеркнула, что формат беседы, включая употребление напитков и все ключевые моменты, был заранее согласован с гостьей. По словам журналистки, она не предполагала, что эффект окажется столь резонансным, поскольку во время записи на столе находилась лишь одна бутылка шампанского.
Скандал с Жигаловой из-за поедания морской свинки.
Ивлеева удалила скандальное видео.
В 2023 году во время выпуска YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой журналистка и ведущая программы «Алена, блин!» Алена Жигалова продегустировала вареную морскую свинку. После публикации эфира запись была удалена, а Ивлеева принесла извинения на фоне масштабной критики в сети, пишет Super.ru.
Поводом для скандала стало «наказание», предусмотренное для гостьи программы. По условиям шоу Жигалова должна была передать Ивлеевой свой мобильный телефон для публичной демонстрации содержимого. Журналистка отказалась выполнить это задание, после чего ей предложили альтернативу — съесть уже приготовленную морскую свинку. Жигалова согласилась и на камеру откусила небольшой кусок от тушки.
Пользователи сети обвинили как Анастасию Ивлееву, так и Алену Жигалову в жестоком обращении с животными. Инцидент вызвал широкий общественный отклик, после чего Ивлеева приняла решение удалить соответствующий выпуск.
В своем комментарии Жигалова отметила, что в ряде государств морская свинка подается в ресторанах в качестве деликатеса и относится к традиционным блюдам национальной перуанской кухни. По ее словам, Ивлеева, активно путешествующая по миру, ранее неоднократно пробовала различные экзотические продукты.
Конфликт Жигаловой с Владимиром Соловьевым.
Владимир Соловьев раскритиковал слова Алены Жигаловой.
Поводом для разногласий между двумя медийными фигурами стала певица Ирина Аллегрова. В 2022 году артистка позвонила телеведущему Владимиру Соловьеву, выразила ему свою позицию относительно СВО и попросила не причислять ее к числу звезд, покинувших Россию.
После появления этой информации Жигалова в выпуске программы «Алена, блин! говорит» предложила отнести Ирину Аллегрову к категории «опомнившихся» и высказала предположение, что у певицы «возникли сложности с концертной деятельностью».
Позднее Алена сообщила своей аудитории, что после этих высказываний об артистке Владимир Соловьев подверг ее резкой критике. Он заявил, что Жигалова не обладает правом публично обсуждать личность Ирины Аллегровой.
В ответ Жигалова напомнила Соловьеву, что является выпускницей факультета журналистики СПбГУ и работала в ряде популярных московских таблоидов. Особое возмущение блогера вызвало то, что Соловьев назвал ее «либеротой», пишет aif.ru.
Ссора Жигаловой с Ксенией Бородиной после интервью.
Бородина заявила, что больше не придет на интервью к Жигаловой.
Конфликт между Ксенией Бородиной и Аленой Жигаловой произошел в 2024 году после того, как экс-ведущая «Дома-2» дала ей интервью. Ксения назвала ее труд «работой в крысу», обвинив в непрофессионализме и нарушении договоренностей.
Телеведущая подчеркнула, что больше не намерена появляться у Жигаловой и «опускаться до подобного уровня». По ее словам, Алена нарушила все достигнутые ранее договоренности, а теперь в своих сообществах насмехается над ее поведением. «Человек обсуждает и оскорбляет меня в своих каналах. Это определенный уровень. Я туда спускаться не готова», — резюмировала Ксения.
По словам Алены, Ксения обиделась на нее из ‑за того, что она пригласила в свое интервью бывшего супруга телеведущей Курбана Омарова. Сама Бородина тогда участие в беседе не приняла, отдав предпочтение сотрудничеству с другим проектом. Жигалова уточнила, что никаких предварительных договоренностей с ведущей у нее не существовало, пишет «Вокруг ТВ».
Обида Жигаловой на Лазарева.
Лазарев не дал Жигаловой эксклюзивную информацию.
Алена Жигалова рассказывала, что на протяжении примерно года находилась в ссоре с певцом Сергеем Лазаревым, однако сейчас конфликт исчерпан. «Мы поссорились около года назад, но сейчас уже помирились, поговорили», — сообщила Жигалова.
По ее словам, причиной разногласий стал эксклюзивный материал, который артист отказался предоставлять. Речь шла о рождении второго ребенка Лазарева. «У него появился второй ребенок, и мы пытались договориться, чтобы именно через нас он сообщил об этом», — пояснила журналистка.
Однако, как утверждает Жигалова, в ответ она услышала от певца, что никакого ребенка нет. Спустя примерно месяц Лазарев вышел в эфир одной из телевизионных программ и там уже публично рассказал подробности. «Я, конечно, тогда обиделась, но потом все сошло на нет, нам, по сути, нечего делить», — заключила Жигалова.
Суд с Киркоровым.
Киркоров подал в суд на Успенскую за интервью Жигаловой.
Певица Любовь Успенская в интервью Алене Жигаловой обозвала Филиппа Киркорова «женоненавистником». Поп-король обиделся и подал иск к Успенской. Соответчиком в этом иске выступила Алена Жигалова.
Адвокат журналистки Алены Жигаловой извинился перед певцом Филиппом Киркоровым за скандальное интервью. По данным «Комсомольской правды», они с Филиппом подписали мировое соглашение, и Киркоров отозвал иск в отношении Жигаловой. При этом он продолжил судиться с Успенской.
Конфликт Жигаловой с Ритой Дакотой.
Рита Дакота намерена судиться с Аленой Жигаловой.
В конце ноября 2025 года певица Рита Дакота выступила с жесткими обвинениями в адрес журналистки Алены Жигаловой, упрекнув ее в систематическом искажении фактов ради получения резонансных материалов. Об этом певица заявила в Instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
По утверждению Дакоты, именно Жигалова якобы сделала скандальные фотографии Жанны Фриске, находившейся на онкологическом лечении. Артистка заявила, что, по ее мнению, журналистка демонстрирует полное отсутствие нравственных ориентиров.
Дакота также напомнила, что стала объектом действий Жигаловой в период ее расставания с Владом Соколовским. По словам певицы, журналистка вышла с ней на связь и предоставила ей якобы сфабрикованные «доказательства» измены супруга с Мари Краймбрери, а затем использовала полученный комментарий в качестве основы для эксклюзивного материала.
Как утверждает Дакота, на протяжении нескольких лет Жигалова продолжает дискредитировать ее и членов ее семьи, превращая подобные истории в источник заработка за счет хайпа. Певица заявила, что намерена при необходимости отстаивать свою репутацию в суде.
Что известно о личной жизни Алены Жигаловой.
Алена Жигалова не замужем и предпочитает не раскрывать детали своей частной жизни. В 2023 году Жигалова сообщила, что проводила отпуск на Мальдивах вместе с любимым человеком. При этом она не раскрыла его личность.