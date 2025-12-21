Турецкие ВВС выполнили учебный полет над Чёрным морем

Военно-воздушные силы Турции провели учебный полёт над Чёрным морем. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны в соцсети X*.
«ВВС Турции провели учебный полет с боевыми и вспомогательными самолетами в международном воздушном пространстве над Чёрным морем», — говорится в сообщении.
Ведомство также опубликовало видеозапись учений.
Ранее Минобороны Турции сообщило о ликвидации дрона, который летел со стороны Чёрного моря. Объект был взят под наблюдение истребителя F-16. Во избежание негативных последствий он был сбит в безопасной зоне, за пределами населенных пунктов.
