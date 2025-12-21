Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турецкие ВВС выполнили учебный полет над Чёрным морем

Турция над Чёрным морем задействовала боевые и вспомогательные самолёты для учебного полёта в международном воздушном пространстве.

Источник: Аргументы и факты

Военно-воздушные силы Турции провели учебный полёт над Чёрным морем. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны в соцсети X*.

«ВВС Турции провели учебный полет с боевыми и вспомогательными самолетами в международном воздушном пространстве над Чёрным морем», — говорится в сообщении.

Ведомство также опубликовало видеозапись учений.

Ранее Минобороны Турции сообщило о ликвидации дрона, который летел со стороны Чёрного моря. Объект был взят под наблюдение истребителя F-16. Во избежание негативных последствий он был сбит в безопасной зоне, за пределами населенных пунктов.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генеральной прокуратуры.