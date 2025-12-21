«Автомобилист» и МЧС России обыграл дальневосточный «Адмирал»

Матч завершился с минимальным преимуществом.
ХК «Автомобилист» на своем льду обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Матч закончился со счетом 3:2. Примечательно, что игра проходила при поддержке МЧС России в честь 35-летия структуры.
Шайбы в составе екатеринбуржцев забросили Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Рид Буше. Набранные очки позволили уральскому клубу упрочить позиции в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Во время всего матча по трибунам ходили аниматоры в костюме спасателей.
Уже через два дня, 23 декабря «Автомобилист» встретится с новосибирской «Сибирью». Эта встреча также пройдет в рамках регулярного чемпионата лиги и станет для уральцев возможностью закрепить результат перед продолжением сезона.