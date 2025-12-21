Мошенники лишили пенсионерку из Петербурга четырёх квартир и 31 млн рублей

Аферисты прислали СМС от якобы главврача о «переводах ВСУ» и необходимости срочных действий. Напуганная пенсионерка сняла 6 миллионов рублей, но не перевела их. Тогда преступники перешли к более агрессивной тактике — стали давить на продажу недвижимости под предлогом «экстренного переезда в Эстонию».
Результат их манипуляций — четыре проданные квартиры в Василеостровском районе и Петергофе. Общая сумма сделок составила около 31 миллиона рублей, которые полностью ушли аферистам. Женщина очнулась только через четыре месяца и попыталась оспорить сделки в суде.
Судебная психологическая экспертиза подтвердила факт манипулятивного давления, но признала решения пенсионерки осознанными. На данный момент судебные разбирательства продолжаются, сделки официально не признаны недействительными.
Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали новую масштабную схему обмана россиян, используя предновогодний ажиотаж. После установления контакта мошенники выманивают персональные данные или деньги под предлогом оплаты сборов.
