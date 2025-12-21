Мошенники лишили пенсионерку из Петербурга четырёх квартир и 31 млн рублей

Аферисты прислали СМС от якобы главврача о «переводах ВСУ» и необходимости срочных действий. Напуганная пенсионерка сняла 6 миллионов рублей, но не перевела их. Тогда преступники перешли к более агрессивной тактике — стали давить на продажу недвижимости под предлогом «экстренного переезда в Эстонию».