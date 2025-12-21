«Инициатива устарела»: в Госдуме предложили пересмотреть лимит на цену подарков для учителей

В Государственной думе РФ предложили пересмотреть инициативу, устанавливающую лимит на стоимость подарков для учителей до трех тысяч рублей. С соответствующим заявлением выступила первый зампредседателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», — рассказала она в беседе с РИА Новости.
По словам Буцкой, законопроект о внесении изменений в установленную норму уже находится в разработке. По словам депутата, лимит был уместен в 2000-х годах, однако сейчас такая сумма не отвечает экономическим реалиям.
Ранее KP.RU сообщал, что цена новогоднего подарка для преподавателя не должна превышать сумму в три тысячи рублей. Как рассказал зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, в противном случае по законодательству России это могут расценить как взятку.