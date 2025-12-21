Картаполов: до освобождения Гуляйполя остались считанные дни

До полного освобождения города Гуляйполе в Запорожской области остаются считанные дни. Об этом сказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.