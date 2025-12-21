Картаполов: до освобождения Гуляйполя остались считанные дни

До полного освобождения города Гуляйполе в Запорожской области остаются считанные дни. Об этом сказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
Он отметил, что ВС РФ продвигаются на несколько километров как по фронту, так и вглубь обороны противника.
«Полагаю, что Министерство обороны в ближайшие дни объявит о полном освобождении Гуляйполя, Мирнограда и ещё кое-каких населенных пунктов», — рассказал Картаполов.
Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали до двух взводов ВСУ в ходе боев в Гуляйполе.
19 декабря военный блогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Мирнограда (Димитрова).