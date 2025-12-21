Ричмонд
Картаполов: до освобождения Гуляйполя остались считанные дни

В ближайшее время Минобороны РФ объявит об освобождении Гуляйполя и ещё ряда населённых пунктов, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Картаполов.

Источник: Аргументы и факты

До полного освобождения города Гуляйполе в Запорожской области остаются считанные дни. Об этом сказал в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что ВС РФ продвигаются на несколько километров как по фронту, так и вглубь обороны противника.

«Полагаю, что Министерство обороны в ближайшие дни объявит о полном освобождении Гуляйполя, Мирнограда и ещё кое-каких населенных пунктов», — рассказал Картаполов.

Ранее стало известно, что российские войска ликвидировали до двух взводов ВСУ в ходе боев в Гуляйполе.

19 декабря военный блогер Юрий Подоляка заявил об освобождении Мирнограда (Димитрова).

